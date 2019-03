شاهدوا حفيدات الأمير الوليد بن طلال يعبرن بفيديو عن مشاعرهن تجاهه في يوم ميلاده

في مقطع فيديو نشره الأمير الوليد بن طلال على حسابه في تويتر، قدمت حفيداته الخمس تهنئة له بمناسبة يوم ميلاده الذي يوافق اليوم 7 مارس، معبرات عن سعادتهن بأن يكون جَداً لهن.



وقدم الأمير الوليد شكره لحفيداته جنى وسارة ومايا ودلال ونورة، فيما استعرض الفيديو الذي خُصص له معهن فقط، النزهات والجولات والسفريات التي قام بها الأمير مع حفيداته، داخل المملكة وخارجها، في المدن والبر.

وقدمت كل حفيدة على حدة تهنئة لجدها، وذكرت الحفيدات في التهنئة ما يعجبهن في شخصيته، وإن اتفقن على أنه مرح وله شخصية مميزة، وأنه أفضل جد، وأنه يشتري لهم ألعابا جميلة.

شكراً حفيداتي :

جنى

ساره

مايا

دلال

نوره

Thank You My Granddaughters :

Jenna

Sarah

Maya

Dalal

Noura pic.twitter.com/P8NksdxjNq

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 7, 2019