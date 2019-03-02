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شاهدوا رد فعل تركي آل الشيخ على دموع زوجة الفنان الراحل أبو بكر سالم في حفل تكريمه

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turkey alsheikh

تركي آل الشيخ

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية مع دموع زوجة الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم بالفقيه في حفل تكريمه مساء أمس الخميس.

ويظهر في فيديو متداول آل الشيخ وهو يواسي “ام اصيل” زوجة أبو بكر سالم عندما راها تبكي في حفل تكريم زوجها قائلا لها: “انبسطوا اليوم ما بنشوف دموع “.
وكان قد تزوج أبو بكر سالم مرتين الاولى ابنة الشيخ الجليل عمر بن محمد عرفان وأنجب ابنه أديب وابنتين هما أنغام وألحان ، وتزوج مرة أخرى من بيت آل العطاس وانجب أصيل و أحمد و اليف .
ويأتي تكريم الفنان أبو بكر سالم، الذي توفي قبل أكثر من عام، لما قدمه للأغنية العربية عامة، والخليجية بشكل خاص على مدار 6 عقـود، نثر فيها أعماله الغنائية، التي حظيت بانتشار كبير، خليجيًا وعربيًا، ونالت إعجاب جميع الأذواق الفنية.
جدير بالذكر أن آخر تكريم للفنان أبو بكر سالم إلى حفلة اليوم الوطني السعودي الـ87 في 2017، حيث تم تكريمه بوصفه أحد رموز الغناء الوطني، وذلك ضمن احتفالية ضخمة، بمشاركة نجوم الفن، الخليجي والسعودي.

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