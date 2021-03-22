خطفت ​عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية​، زوجة ​سلطان عمان​ ​هيثم بن طارق​، الأنظار يوم أمس، في إطلالتها بمناسبة “عيد الأم”.

وذكرت “وكالة الأنباء العمانية” أن البوسعيدية قامت بزيارة تفقدية في هذه المناسبة إلى مركز رعاية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية السيب “وذلك للاطلاع على الخدمات وبرامج الرعاية الأسرية التي يقدمها المركز للأطفال الأيتام”.



واطلعت السيدة الجليلة خلال الزيارة، حسب الوكالة، “على المرافق والتجهيزات المتكاملة بالمركز، كما استمعت إلى شرح واف عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة، وكيفية تنمية قدراتها تمهيدا لدمجها مع المجتمع باستخدام أفضل الممارسات والطرق المُتّبعة عالميًا، والتي تراعي الجوانب الإنسانية والتربوية والتأهيلية وغيرها”.

وأضافت الوكالة أن زيارة السيدة الجليلة “تأتي في إطار اهتمامها وحرصها البالغ على تلمس احتياجات هذه الفئة من المجتمع بما يكفل لها حياة كريمة ومستقرة”.