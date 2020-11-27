حلت سيدة مصر الأولى انتصار السيسي ضيفة على برنامج الفنانة اسعاد يونس الذي يعرض على شاشة قناة DMC. وتحدثت عن بعض مراحل حياتها وأشارت إلى أنها كانت تتابع دراستها في المرحلة الثانوية عندما طلب منها الرئيس عبد الفتاح السيسي الارتباط وان علاقة قرابة تجمعهما. وقالت إنه كان جدياً فيما كانت هي هادئة.

واردفت انه كان حينها يتابع دراسته في الكلية الحربية. وفي هذا الصدد قالت: “هو جه عند جدتي اللي هي تبقى خالته. أول ما كلمني محستش إنه واحد جاي يحب. ده بيقولي أنت بتذاكري كويس، وقالي ذاكري كويس لأن المذاكرة دي هي اللي هتوقف جنبنا، قلت له: جنب مين؟ أنا أصلاً لسه يدوب بتعرف. كانت البداية جدية، تحسسك إن الإنسان ده مسؤول”.

وأضافت: “اتكلمنا وعرفت منه إيه السبب اللي خلاه يبقى عاوز المواصفات دي، لأنه هيبقى ضابط وهيبقى مسؤول ومش هيكون متواجد بالبيت، فعاوز اللي يختارها تكون قد المسؤولية”.

وتابعت: “اتكملنا وهو ماشي رايح الكلية وقال لي هاجي الصبح أسلم عليكي فقلت لخالتي منين هو واثق إنه جاي يسلم عليا وهو ماشي؟ وأنا كنت ساعتها مترددة بس لقيت نفسي قعدت استناه وبدأت العلاقة وهو راح الكلية وأنا حسيت بارتياح بأن الشخص ده مهذب ومختلف”.

وكشفت أنهما تزوجا بعدما انتهت من دراستها الجامعية في كلية التجارة وبعدما انضم هو لصفوف القوات المسلحة. وأوضحت: “بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو مكنش عنده وقت لشهر العسل خالص واتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل”.

وذكرت خلال اللقاء أن الرئيس يحب عمله ويسعى إلى المتابعة ومعرفة كل التفاصيل المرتبطة به. ولفتت إلى أن “الحنية” هي إحدى أبرز صفاته وعلقت على ذلك: “من أول الجواز ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللي علمني ووقف معايا وساعدني بمنتهى طولة البال والحنية. هو إنسان حنين على أسرته كلها. حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته ودي أكثر صفة يعرفها الناس”.