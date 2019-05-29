شاهدوا.. ضبطت زوجها يخونها مع عشيقته فتجولت به عاريا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يكشف ردة فعل امرأة بعد معرفتها بأن زوجها يخونها مع عشيقته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع في مدينة ​بارانكيا الكولومبية​، عندما أرغمت امرأة غاضبة زوجها على الخروج إلى الشارع من دون ملابس كعقاب له.

وضبطت الكولومبية زوجها يخونها مع عشيقته في أحد فنادق المنطقة. وأعلنت أنها لن تغفر له إلا إذا خلع ملابسه وصعد على ظهر سيارتها لتجول به في أنحاء المدينة عاريا.

وبدوره وافق الزوج على شروط زوجته كي ترضى عنه. وراح المارة يلتقطون له الفيديوهات بهواتفهم المحمولة.

وألقت الشرطة، في نهاية المطاف، القبض على الزوج الخائن بتهمة الإخلال بالنظام العام.