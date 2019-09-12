شاهدوا.. طائرة تصطدم بمبنى وطاقمها ينجو بأعجوبة

أصيب مدرب طيران وطيار متدرب، الثلاثاء، في تحطم طائرة صغيرة اخترقت مبنى في مطار ”أك-تشين“ الإقليمي، جنوب مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

واصطدمت الطائرة – وهي من طراز ”إيركوب 415-سي“ ذي المحرك الواحد – بمبنى عمليات المطار بعد فترة قصيرة من إقلاعها، وفقًا لمتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، ”كان المبنى خاويًا إلى حد كبير، ولم يكن بداخله سوى مدير المطار تيم كوستيلو، عندما تحطمت الطائرة واخترقت سقفه، لكنه لم يصب“.

وقال كوستيلو إنه سمع ”صوتًا مدويًا“ عندما تحطمت الطائرة في حوالي الساعة 9:00 صباحًا.

وقال آندي إستس، صاحب نادي ”ديزيرت آيرو“ – وهو الشركة المالكة للطائرة – إن الطيارين ”نجَوَا بأعجوبة، من الحادث حيث نقلا إلى المستشفى مصابين بجروح“.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل في سبب وقوع الحادث، ولكنهما لم يكشفا عن أي تفاصيل حتى الآن.