شاهدوا.. عضوة في الكونغرس الأمريكي تهاجم “إيفانكا ترامب” بعد فيديو لها في قمة العشرين!

شنت الشابة “ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ” عضوة في الكونغرس الأمريكي 29 عاما، هجوما على إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، وذلك بعد رواج فيديو لها من القمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واعتبرت النائبة عن ولاية نيويورك الأمريكية، أن إيفانكا ترامب دبلوماسية غير مؤهلة، وذلك بعد تدخلها في نقاش بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، ومدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأظهر الفيديو الذي نشره قصر الإليزيه الفرنسي، وفقا لوكالة “سبوتنيك” إيفانكا ترامب وهي تحاول التعليق عما أثاره “ماكرون” بشأن “العدالة الاجتماعية”.



ولم تنجح “ترامب” بحسب وجهة نظر المنتقدين لها، في المشاركة بصورة فعالة في النقاش، وتطرقت عن “هيمنة الذكور”، وكانت تلوّح بيدها.

وغردت النائبة الأمريكية ، التي من أصول مكسيكية، على الفيديو، البالغ مدته 19 ثانية، أنه “قد يكون من الصادم للبعض سماع رأيها التالي، وهو أن تكون ابنة شخص ما لا يعني أنها مؤهلة دبلوماسيا”.

وتابعت: “الولايات المتحدة في حاجة إلى رئيسنا لإنجاح القمة العشرين، وإحضار دبلوماسي مؤهل لهذا الغرض لن يحدث ضررا”. الجدير بالذكر سبق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تهكم على النائبة الأمريكية الشابة ، في شهر أبريل/نيسان، بوصفها “نادلة بار صغيرة”، بسبب عملها السابق في إحدى الحانات.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.

It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.

The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) ٣٠ يونيو ٢٠١٩