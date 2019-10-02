الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا.. فأر يقلب البيت الأبيض رأساً على عقب

شاهدوا.. فأر يقلب البيت الأبيض رأساً على عقب

بواسطة -
0 24
Massive rats spotted at White House amid booming rodent .

شاهدوا.. فأر يقلب البيت الأبيض رأساً على عقب

أثار فأر الذعر هذا الصباح داخل غرفة الصحافيين في قاعة المؤتمرات في ​البيت الأبيض​، بعدما سقط على مراسل “إن بي سي” بيتر أليكساندر الذي نشر فيديو يوثق الحادث على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلّق المراسل على الفيديو قائلاً: “سقط فأر من السقف في مقر البيت الأبيض الخاص بالصحافيين، وفي حضني مباشرة”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها المراسلون الصحفيون عن الفئران في البيت الأبيض، وسبق لمراسلة “بلومبرغ” جنيفير جاكوبس أن نشرت صورة لفخ فئران منصوب في أحد زوايا المبنى.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.