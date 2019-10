شاهدوا.. فأر يقلب البيت الأبيض رأساً على عقب

أثار فأر الذعر هذا الصباح داخل غرفة الصحافيين في قاعة المؤتمرات في ​البيت الأبيض​، بعدما سقط على مراسل “إن بي سي” بيتر أليكساندر الذي نشر فيديو يوثق الحادث على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّق المراسل على الفيديو قائلاً: “سقط فأر من السقف في مقر البيت الأبيض الخاص بالصحافيين، وفي حضني مباشرة”.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها المراسلون الصحفيون عن الفئران في البيت الأبيض، وسبق لمراسلة “بلومبرغ” جنيفير جاكوبس أن نشرت صورة لفخ فئران منصوب في أحد زوايا المبنى.

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq

— Shannon Pettypiece (@spettypi) October 1, 2019