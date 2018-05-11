شاهدوا.. فاطمة عبد الوهاب تسعى للعالمية بعالم كمال الأجسام وتتعرض الانتقادات

اقتحمت الفتاة المصرية فاطمة عبد الوهاب عالم كمال الأجسام الملىء بالخشونة والعضلات الضخمة، وليس ذلك فحسب بل تسعى للوصول للعالمية وتحقيق ارقام قياسية فى هذا المجال بحسب ما نقلت عنها صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

بدأت أحلام فاطمة بعد تخرجها من كلية الخدمة الاجتماعية، حيث اهتمت بالتدريبات الخاصة ببناء العضلات حتى وصلت للقدرة على المنافسة وتحقيق أرقام قياسية ، وأخذت العديد من الكورسات الخاصة ببناء الجسم وتكوين العضلات سواء فى المراكز المختصة أو عبر الإنترنت، وعرفت من استشارى التغذية الخاص بها أنها مؤهلة للمنافسة فى بطولات عالمية وذلك لالتزامها بمواعيد النوم ونوعية الطعام وكمياته ، مما يؤثر على هرمونات نمو العضلات وشكلها.

وقالت فاطمة إنها تواظب على التمرين يوميا لمدة ساعة، وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتغذية ومواعيد النوم للحصول على الشكل المثالى للعضلات الذى ترغب فى الوصول إليه.

فاطمة البالغة من العمر 32 عاما تقوم بتدريب الفتيات و الأطفال فى إحدى الصالات الرياضية ودائما تشجعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، مؤكدة أن الرياضة تساعد فى ضبط النفس و الشعور بالسعادة والراحة النفسية ، وخاصة كمال الأجسام فهو ليس كما يبدو مرتبط بالعنف، قائلة :” بالعكس ، هى رياضة تجعلك تتحلى بهدوء الأعصاب وهذا ما أضافته الرياضة لشخصيتى ، فجعلتنى أكثر حكمة ورزانة فى مختلف المواقف الحياتية.”

وأوضحت فاطمة أنها تتعرض للعديد من الانتقادات بسبب شكل جسمها، وكثيرا ما يتم اتهامها بالبعد عن الأنوثة ، مؤكدة أنها على العكس، ايضا فإنها تجد أناسا آخرين يشجعونها على تحقيق حلمها، خاصة أهلها وأصدقائها الذين لهم الفضل فى وصولها لهذه المرحلة وبتشجيعها باستمرار، فقد اتخذت من البطلات العالميات قدوة لها فيما تستنكر إعجاب الناس بهن ورفضهم للبنت المصرية ذات العضلات الضخمة واتهامها بعدم الأنوثة.