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شاهدوا.. فيديو يشعل جدلاً واسعاً بسبب ما فعله مصري بوافد هندي بالكويت

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اعتداء مسؤول مصري على وافد آسيوي في شركة بالكويت.
وأظهر الفيديو اعتداء المسؤول المصري على الوافد من جنسية “هندية” الذي بدا في حالة سُكر، وهو يهدده بأنه سيُحضر الشرطة إلى المكان.

وذكر حساب “ديوان الكويت” أن الواقعة حدثت في شركة النقل العام.فيما لم تتضح تفاصيل الحادثة.
وأثار المقطع جدلا واسعا واختلفت آراء المغردين على الفيديو، وذكر بعضهم أن البادئ بالاعتداء هو الوافد. فيما طالب آخرون بمحاسبة المسؤول المصري.

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