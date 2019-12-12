الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا.. لاعب كمال أجسام يكشف زواجه من حبيبته الدمية الجنسية

شاهدوا.. لاعب كمال أجسام يكشف زواجه من حبيبته الدمية الجنسية

بواسطة -
0 43
Gören şaka yaptığını sanıyor! Vücut geliştirici adam, şişme kadınla evleniyor

لاعب كمال أجسام يكشف زواجه من حبيبته الدمية الجنسية

كشف لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني ​يوري تولوشكو​ أنه يخطط للزواج من حبيبته الدمية الجنسية “مارغو”.
وقال تولوشكو إن علاقته بدميته الجنسية تشبه الحياة، وهي الصفقة الحقيقية ويخطط للزواج من حب حياته.
وكان تولوشكو على علاقة بـ”مارغو” لمدة ثمانية أشهر، وقد قرر بعد ذلك الإرتباط بها رسمياً.
وأشار تولوشكو الى أنه أرسل “مارغو” الى جراح تجميل، لأنها بدأت تشعر بعدم الأمان بعد ظهورها في وسائل الإعلام.
وينشر تولوشكو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً له مع حبيبته “مارغو”، ويظهر حبه الكبير لها.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.