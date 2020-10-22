ما زالت قضية الجريمة التي حدثت في مدينة الزرقاء الأردنية وتم خلالها قطع يدي وفقء إحدى عيني شاب يدعى صالح تتفاعل.

وفي أحدث فصولها تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً لفت أنظار الكثيرين. وفيه ظهر الشاب الضحية وهو يرقد على سرير العلاج في المستشفى وإلى جانبه والده.

وتبين أن الأخير سجين بتهمة لم تتضح حيثياتها وتم اللقاء بحضور عنصر أمني. ودار بين الأب والإبن حوار مؤثر. وعبر الكثيرون عن تعاطفهم مع الشاب حيث شاهد المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 180 ألفاً في ساعات قليلة جداً.

ويشار إلى أن الأمن الأردني ألقى مؤخراً القبض على 16 متهماً وتم التحقيق معهم وأصدر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قراراً بتوقيف هؤلاء لمدة 14 يوماً على ذمة القضية.

وأتى هذا بعدما وجه إليهم تهماً عدة منها إحداث عاهة دائمة والخطف الجنائي والشروع بالقتل. ويذكر أن فيديو آخر مؤثراً انتشر للضحية وهو يقوم بقراءة القرآن بصوت أذهل الجميع.