شاهدوا.. مطعم على شكل سجن يحدث ضجة كبيرة في السعودية

أحدث مطعم سعودي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ديكوره وملابس العاملين وطريقة تقديم الطعام والشراب الغريبة فيه.

وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجله أحد رواد المطعم الكائن في مدينة جدة وأظهر فيه أنه مستوحى بكل تفاصيله من عالم السجون.

ولفت إلى أن زي الموظفين يشبه ذلك المعتمد في السجون مع الإشارة إلى أن المطعم يقدم أطباقاً شهية. ولفت الأنظار إلى أنه يتم وضع العصير في أقفاص صغيرة.

وأطلق المقطع المصور موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” كما على موقع التغريدات “تويتر”.

وتراوحت الآراء بين من اعتبروا أن الفكرة مبتكرة وغريبة وتنم عن إبداع غير مسبوق ومن رأوا أنه من الخطأ استقبال الزبائن في مكان يوحي بالسجن وبالمعاني السلبية.

ومما جاء في التعليقات: “خلصت الأفكار يعني؟” و”ما عاد يدرون وش يسوون” و”الله يبعدكم من السجون والله مادري كيف الناس تفكر هذي الأفكار” و”يا ساتر السجن صار نزهة” و”فكرة ذكية”.