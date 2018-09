شاهدوا.. مظاهرات غاضبة أمام مطعم الطباخ التركي «حبيب الملح»

لاقى الطباخ التركي الشهير نصرت، المعروف باسم «حبيب الملح»، صيتاً من نوعٍ مختلفٍ تماماً هذا الأسبوع، بسبب لقطاتٍ له وهو يقوم على خدمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وصعّد نصرت سلَّم الشهرة عن طريق موقع إنستغرام Instagram، عبر نشر مقاطع فيديو يستعرض فيها مهاراته بسكِّين تقطيع اللحم والملح. لكن الفيديو الأخير الذي ظهر فيه نصرت غوكشيه جعله عرضةً لانتقادات الفنزويليين الذين عبروا عن غضبهم منه ومن رئيسهم، حيث قالت صحيفة The Guardian البريطانية، أمس الجمعة 21 سبتمبر/أيلول 2018، إن فنزويليين محتجين على الفيديو استهدفوا المطاعم التي يملكها نصرت، وهجموا عليها بتقييماتٍ من نجمةٍ واحدةٍ على مواقع الإنترنت بسبب تلك اللقطات.

وكان مادورو قد دخل مطعماً لنصرت بعد مروره وزوجته سيليا فلوريس بإسطنبول، يوم الإثنين الموافق 17 سبتمبر/أيلول، في طريق عودتهما من الصين، حيث كان الرئيس يبحث عن استثمارات لأجل إنعاش اقتصاد فنزويلا المتداعي. وصوَّر المقطع غوكشيه وهو يؤدِّي حركته المميزة -التقطيع المتقن لشرائح من اللحم باهظ الثمن وتتبيلها- على مائدة مادورو، قبل أن ينفث الرجلان دخان سيجارَين. ولم يفت الفيديو على الشعب في فنزويلا، حيث تعيش 9 أسر من أصل كل 10 على أقل من دولارٍ واحدٍ يومياً، فيما فَقَدَ 60% من الشعب متوسِّط 11 كغم من الوزن العام الماضي بسبب تأثير التضخم المفرط في أسعار الطعام.



واتُّهم غوكشيه بكونه «متواطئاً مع نظامٍ سفَّاحٍ»، بينما عدَّل أحدهم الصورة التي أدَّت إلى رواج الميم «meme» الأصليِّ، لتُظهِر الشيف وهو يُمطِرُ الفنزويليين الجياع بالملح، ويصاحبها هاشتاغ «عار عليك يا حبيب الملح» (#ShameOnYouSaltBae). وأُرغِم موقع Yelp لتقييمات المطاعم على الإشراف على المنشورات الخاصة بمطاعم غوكشيه بعد سلسلةٍ من تقييمات النجمة الواحدة التي تنتقد طعام «حبيب الملح» وكذلك موقفه السياسيَّ الواضح. وكتب أحد المُقَيِّمين: «كنت أنوي زيارة المكان، لكني لاحظت أنَّهم يُطعِمون الديكتاتوريين الشيوعيين هناك». وقال آخر: «أسعارٌ مرتفعةٌ وأخلاقٌ دنيئةٌ».

وبحسب الصحيفة البريطانية، امتدَّ الغضب العام إلى الشوارع يوم الأربعاء 19 سبتمبر/أيلول، حين احتشد عشرات المحتجِّين الملتفِّين بأعلام فنزويلا أمام فرع مطعم لحوم Nusr-Et التابع لغوكشيه في مدينة ميامي الأميركية، وطالبوا المارَّة بمقاطعته.

وكان ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، التي تستقبل أعداداً مطَّردةً من الفنزويليين الهاربين من المشقَّة في وطنهم، هو من أشعل هذا السخط. إذ كتب على حسابه بتويتر: «لا أعرف مَن هو حبيب الملح غريب الأطوار هذا، لكن الرجل الذي يفتخر باستضافته هو الديكتاتور المستبدُّ لدولةٍ يتناول 30% من شعبها وجبةً واحدةً يومياً ويعاني الأطفال الرضَّع من سوء التغذية».

AT 6: If spilling salt is bad luck, this woman is pouring it all over Salt Bae’s Brickell restaurant. Protestors demand an apology after the celebrity chef posted a video cooking a pricey meal for Venezuelan President Nicolás Maduro. They say his people are poor & starving @nbc6 pic.twitter.com/9yDYo2UuJL

— Nestor Mato NBC6 (@NestorMatoTV) September 19, 2018