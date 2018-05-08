شاهدوا.. معلمة توقظ طالبا من النوم في الفصل تسحب شعره وتصفعه وتركله في صدره

أقدمت معلمة أمريكية تٌدعى ”ليزا هيوستن”، على التقاعد بعد العمل 27 عاماً بمدرسة ساوث كارولينا، عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تصفع طالب نائما أثناء وقوفها على مكتبه داخل الفصل.

وظهرت هيوستن في الفيديو وهي تقفز على مكتب الطالب قبل أن تسحب شعره وتضغط على صدره بقدمها وتميل لصفعه على وجهه، ما أدى إلى دخول الطلاب في نوبة ضحك، في حين حاول الطالب العودة للنوم.

وقالت المعلمة في تعليقها على الفيديو ، أنه على الرغم من أن الفيديو يبدو سيئا، فإن تصرفها قد أخرج من سياقه، خاصة أنها تجمعها علاقة جيدة مع الطلاب، ولا تنوي إيذائهم.

وتسببت استقالة المعلمة في موجة احتجاجات جماعية من الطلاب الذين يريدون إعادتها للعمل ، حيث أنها لديها سجل مثالي ويحبها الطلاب، ويشعر بالحزن لاضطرارها لترك وظيفتها.