شاهدوا مقطع صادم لطريقة تحضير الأطعمة داخل المطاعم

نشر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم، لما يجري داخل بعض المطاعم، مطالبًا الجميع بتناول الأطعمة في المنزل، لعدم التعرض للتلوث والأمراض الناتجة عن الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الفيديو الذي نشره كراني، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يظهر مدى التهاون الذي تتعامل به بعض المطاعم مع عملائها؛ حيث عرض المقطع كميات من الطماطم الفاسدة، قبل تحويلها إلى صلصلة، وتقديمها للمستهلكين مع الوجبات الغذائية. وعلق كراني، على هذا الفيديو الصادم، مشيرًا إلى أن تلك هي «الصلصة التي تأتي مع المندي والمظبي والبرياني من بعض المطاعم»، مستهجنًا هول المشهد، بالقول: يا الله رحمتك يا رب.. كلوا في بيوتكم خبز.. أحسن وأنظف مليون مرة من وسخ وقرف المطاعم.