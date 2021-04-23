لفت الممثل الكوميدي السعودي ​خالد الفراج​ الأنظار بتقليد شخصية الداعية والأكاديمي المصري ​مبروك عطية​ صاحب برنامج “القدوة الحسنة” الذي يعرض على قناة “دريم” المصرية.

وأطلّ الفراج في برنامجه “ستوديو 21” على قناة “mbc” وهو يقلّده بطريقة مشابهة تماماً، من خلال ظهوره بالبشت والنظارة اللذين اشتهر بهما الداعية، بالإضافة إلى الإجابة علةى المتصلين بالعفوية والبساطة اللتين يجيب بهما عن استفساراتهم.

وانهالت عليه التعليقات على مشهد التقليد الذي أداه خالد الفراج وأشاد المتابعون بأدائه وتقليده الصائب.

ويشار الى أن الفراج قد أوضح قبل أيام أنه لو قلد “عطية” فسيكون ذلك نابعا من محبته لشخصه وطريقته المتفردة.





