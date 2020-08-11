انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق وجود أبقار عالقة فوق أسطح بعض المنازل في مدينة غوريي الزراعية في جنوب كوريا الجنوبية .

وذلك على خلفية ما شهدته المدينة مطلع الإسبوع الحالي من أمطار غزيرة وفيضانات كثيرة .. وهو ما أدى إلى جعل الأبقار تطفو على سطح الماء لأعلى حتى استقرت فوق هذه المنازل ولم تتمكن من النزول بعد انحسار المياه .

الأمر الذي دفع الأهالي إلى التواصل مع فرق الإنقاذ من أجل إنزالها .

وذكر أحد سكان المدينة لقناة ” جي تي بي سي ” التلفزيونية إلى إنه تم إجراء الكشف الطبي على تلك الأبقار والتي ثبت تعرض بعضها لالتهاب رئوي .