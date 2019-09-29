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شاهد .. أحدث ظهور للإعلامية ” فجر السعيد ” من داخل المستشفى

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نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” في أول صورة لها من داخل المستشفى بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا بعد إجرائها لعملية ” تحويل مسار ” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد ونزيف في الدم أثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس  .

ظهرت فجر السعيد في الصورة وهي ترقد على سريرها وبرفقة رئيس وزراء الكويت الشيخ ” ناصر المحمد ” في زيارة لها للاطمئنان عليها وعلى وضعها الصحي بالوقت الحالي .

وكتبت فجر في تعليقها على الصورة معربة عن سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة قائلة : ” سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ ناصر المحمد .. الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ” .

وتابعت : ” زرع في قلبي سعادة لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه ” .

كما نشرت أيضا صورة لسمو الشيخ ” ناصر المحمد ” وهو برفقة الطاقم الطبي المشرف على رعايتها الصحية .

وكتبت : ” صورة لسمو الشيخ ناصر المحمد مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجي الدكتور ” الكسندر رو ” والدكتور ” سيرج ” وسعادة سفير الكويت في فرنسا سامي سليمان ..  شكرا سمو الشيخ ناصر المحمد على زيارتك .. عنوتك لي على راسي طويل العمر ” .

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سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ #ناصر_المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحيه وتوصياته لهم … زرع في قلبي سعاده لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه 😍🥰

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صوره لسمو الشيخ #ناصر_المحمد مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجي الدكتور الكسندر رو Alexander RAULT والدكتور #سيرج وسعادة سفير الكويت في فرنسا سامي سليمان… شكراً سمو الشيخ #ناصر_المحمد على زيارتك .. عنوتك لي على راسي طويل العمر 😍😍❤️

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