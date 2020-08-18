نشرت ” لينا الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” عددا من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة والدتها ” هند الحناوي ” في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن .

وذلك بعد مرور عدة أيام من صدور حكم إلغاء حبس والدها أحمد الفيشاوي في قضية النفقة .

وكتبت لينا الفيشاوي في تعليقها على الصور قائلة : ” في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي .. لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر ” .

وتابعت : ” أنا أكثر من محظوظة أن يكون لدي ملاك مثلك هذا الأمر حقيقي .. قلب من ذهب وعقل فولاذي .. أنا معجبة دائما بقوتك على التعافي ” .