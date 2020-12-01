نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه لأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة إسرائيل بالعربية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا عن “جويش ميديا اوتليت”، حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: “أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين”.

أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات. الله يديم الافراح اجمعين. pic.twitter.com/iuSGeLm3o9 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2020

وفي تغريدة منفصلة نشرت إسرائيل بالعربية مقطع فيديو لسائح إماراتي في القدس، بتعليق قالت فيه: “شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: “في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون.. ’في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض‘”.

شاهدوا ما الذي قاله هذا السائح الإماراتي عند زيارته لأورشليم القدس: "في أقل من ميل يتعبد المسلمون واليهود والمسيحيون

في نفس المكان. في مكان عبادتهم يستمعون لصوت الآذان والكل متعايش مع بعض" pic.twitter.com/7UNbNzb2dG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 30, 2020

ويذكر أن كلا من الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي قبل أن يوقعا على ما يُعرف بـ”الاتفاقية الإبراهيمية” في سبتمبر/أيلول المنصرم.