نشر أحد أصدقاء رجل الأعمال الأردني ” عبد الله كنعان ” وخطيب الفاشينيستا ” زين كرزون ” السابق صورة لعبد الله لتهنئته بالإفراج عنه وذلك بعد مرور شهر تقريبا على سجنه .

حيث تم إلقاء القبض على عبد الله كنعان في يوم ال 26 من شهر يوليو الماضي بتهمة تعاطي المخدرات وبرفقته أحد الأشخاص المطلوبين بقضايا مخدرات .

وكتب صديقه في تعليقه على الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير : ” الحمد لله على السلامة يا أشقر ” .

وظهر عبد الله كنعان في الصورة بملامح مختلفة إذ طالت لحيته عن صور الخطوبة وأصبح أكثر نحافة .