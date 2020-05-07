شهدت مدينة ” جينغبيان ” الصينية حادثة تقشعر لها الأبدان حيث أقدم إبن على دفن والدته المسنة صاحبة ال 79 عاما وتعاني من الشلل حية في قبر مهجور لمدة 3 أيام بدون طعام أو شراب بهدف التخلص منها .

حتى تمكنت قوات الشرطة من إنقاذ الأم الضحية وإلقاء القبض على نجلها البالغ من العمر 58 عاما .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام زوجة إبن الضحية بإبلاغ الشرطة عن فقدان الأم صباح يوم الثلاثاء الماضي .. وأن زوجها كان قد أخذ والدته للخارج مساء السبت الماضي ولكنها لم تعد .

وعندما سألته عن مكان وجود والدته أخبرها إنه أرسلها للبقاء مع أقاربه الذين يقطنون في منطقة بعيدة .. ولكن ارتابت الزوجة من كلامه مما دفعها إلى إبلاغ الشرطة .

وبدأت الشرطة التحقيق في اختفاء السيدة المسنة حيث استدعت إبنها الذي اعترف أثناء التحقيق معه بإقدامه على دفن والدته في قبر مهجور .

وبوصول قوات الشرطة إلى مكان القبر المهجور سمعوا صوت صرخة خافتة من بين القبور تطلب المساعدة ووجدوا حفرة الدفن وتمكنوا من إخراج المرأة التي كانت مغطاة بالطين وتلتقط أنفاسها بصعوبة .

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج .. فيما اتهمت الشرطة إبنها بمحاولة القتل ولا يزال رهن الاعتقال .