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شاهد.. إسرائيليون داخل المسجد الإبراهيمي بأحذيتهم ويؤدون رقصات تلمودية

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شاهد.. إسرائيليون داخل المسجد الإبراهيمي بأحذيتهم ويؤدون رقصات تلمودية

شاهد.. إسرائيليون داخل المسجد الإبراهيمي بأحذيتهم ويؤدون رقصات تلمودية

دخل عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وهم يرتدون أحذيتهم وأدوا رقصات تلمودية فيه.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المستوطنين دخلوا إلى المسجد بأحذيتهم في حماية الجيش الإسرائيلي ليؤدوا الرقص فيه ويطلقوا المزامير في ساحاته.
يأتي ذلك بالتزامن مع منع الجيش الإسرائيلي أهالي بلدة الخليل من التنقل أو الصلاة داخل المسجد الإبراهيمي، في حين السماح للمستوطنين بدخول ساحاته وأداء الرقص والأغاني فيه.

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