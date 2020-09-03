أعلن حساب ” إسرائيل بالعربية ” في تغريدة له عبر موقع ” تويتر ” عن إفتتاح أول مطعم يهودي في دولة الإمارات وذلك بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بهذا الشأن .
وتضمنت التغريدة صورة لشهادة ترخيص المطعم وجاء في التعليق عليها : ” لأول مرة في دولة الإمارات مطعم يهودي حلال قريبا في أبو ظبي بعد حصوله على ترخيص رسمي من الجهات الحاخامية المختصة بالشأن ” .
وتابع : ” خطوة صغيرة لكن مدلولات كبيرة بعد إتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل عشية استقبال السياح ورجال الاعمال من إسرائيل .. تبادل الزيارات قاب قوسين أو أدنى ” .
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها من إفتتاح المطعم المذكور .
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