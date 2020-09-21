نشرت ” كلودين صعب ” زوجة مصمم الأزياء اللبناني العالمي ” إيلي صعب ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تكشف من خلالها عن استقبالهم لحفيدتهم الأولى .

وأعربت كلودين صعب في تعليقها على الصورة عن سعادتها باستقبال المولودة بعد قرابة العام من زواج إبنها ” إيلي جونيور ” .. كما كشفت عن إسم الطفلة وتدعى ” صوفيا ” .

فكتبت قائلة : ” أهلا وسهلا يا صوفيا .. ومبروك لـ كيكا وإيلي ” .

يذكر أن إيلي صعب كان قد احتفل بزواج أول أبنائه إيلي جونيور من كريستينا مراد في شهر يوليو 2019 في حفل زفاف أقيم في لبنان واستمر لـ 3 أيام متواصلة وشهد حضور عدد كبير من مشاهير الموضة والفن .