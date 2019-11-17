شاهد .. اعتداء على سيدة محجبة في مدينة إسطنبول بتركيا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض سيدة محجبة في حي كاراكوي في مدينة إسطنبول بتركيا لاعتداء بالضرب من قبل إحدي السيدات أثناء سيرها بالشارع ومحاولة نزع حجابها .

ويظهر في مقطع الفيديو توجه إحدى السيدات نحو امرأتين محجبتين تمران بجوارها ثم قامت بلكم إحداهما في وجهها وحاولت نزع حجابها ثم انصرفت مبتعدة .. بينما كانت السيدتان المحجبتان في حالة ذهول في الوقت الذي اكتفى فيه المارة بالنظر دون تدخل .

الأمر الذي أثار غضب واستهجان متابعي السوشيال ميديا والذين انتقدوا أيضا سلبية الموجودين بالشارع وعدم تدخلهم أو تدخل الشرطة لإيقاف الاعتداء .

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الشرطة التركية تبحث عن المعتدية لإلقاء القبض عليها .

يذكر أن حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة .