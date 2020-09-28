تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من الأشخاص في الكويت على وافد آسيوي بعد إهانته للقرآن الكريم .

فيظهر في مقطع الفيديو عدد من المواطنين الكويتيين وهم يقومون بتوجيه اللكمات له ثم قام أحدهم بطرحه أرضا وانهالوا عليه جميعهم بالضرب .

وعلقت وزارة الداخلية الكويتية على الواقعة في بيان لها مشيرة إلى أن رجال الأمن قد ألقوا القبض على هذا الوافد لاعتدائه على القيم الدينية .

وجاء في البيان : ” ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط الآسيوي الذي انتشر مقطع فيديو له وشوهد وهو يقوم بالتعدي على حرمة القرآن الكريم عمدا ” .

وأضاف : ” تم ضبطه وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يتعلق بالواقعة .. الجميع عليه الالتزام بالآداب العامة في البلاد واحترام القيم الدينية ” .