شاهد .. البابا فرنسيس يضرب سيدة بسبب محاولتها جذبه بقوة من يده

انتشر هلى مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ظهر فيه غضب البابا من سيدة قامت بسحبه لمحاولة مصافحته .

جاء ذلك بعد أن أدى البابا فرنسيس مراسم القداس الأخير في 2019 بعد صلاة الغروب يوم أمس الثلاثاء بساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان .. حيث توجه البابا ناحية الحجاج الذين جاءوا من مختلف البلاد في ميدان سان بيتر في الفاتيكان لمصافحتهم .

وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه الحجاج المحتشدون فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها بطريقة غير لائقة ومفاجئة للبابا مما أثار غضبه وقام البابا بضربها على يدها مرتين كي تترك يده وبدا غاضبا محمر الوجه ثم غادر المكان .

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn

— Reuters (@Reuters) December 31, 2019