نشر الداعية الإماراتي ” وسيم يوسف ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها عن أشراط الساعة .

حيث أشار وسيم يوسف إلى أن ” انقلاب الموازين ” يعد علامة من علامات قيام الساعة سائلا الله الثبات على الحق .

فكتب في تغريدته قائلا : ” من أشراط الساعة انقلاب الموازيين .. من يريد السلام ( متخاذل ) ومن يرد ( الدمار ) شجاع .. من يريد الأمان وطنه ( عميل ) ومن يريد ( الفتنة ) مناضل ” .

وتابع : ” من يريد التعايش مع الأديان ( مرتد ) ومن يريد الطائفية ( مجاهد ) .. من يريد الوسطية ( منافق ) ومن يريد التشدد ( ثابت ) .. نسأل الله سبحانه الثبات على الحق ” .

من أشراط الساعة انقلاب الموازيين

•من يريد السلام (متخاذل) ومن يرد (الدمار) شجاع

•من يريد الأمان وطنه (عميل) ومن يريد (الفتنة) مناضل

•من يريد التعايش مع الأديان (مرتد) ومن يريد الطائفية (مجاهد)

•من يريد الوسطية (منافق) ومن يريد التشدد (ثابت)

نسأل الله سبحانه الثبات على الحق — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) September 25, 2020