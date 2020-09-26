نشر الداعية الإماراتي ” وسيم يوسف ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تحدث من خلالها عن أشراط الساعة .
حيث أشار وسيم يوسف إلى أن ” انقلاب الموازين ” يعد علامة من علامات قيام الساعة سائلا الله الثبات على الحق .
فكتب في تغريدته قائلا : ” من أشراط الساعة انقلاب الموازيين .. من يريد السلام ( متخاذل ) ومن يرد ( الدمار ) شجاع .. من يريد الأمان وطنه ( عميل ) ومن يريد ( الفتنة ) مناضل ” .
وتابع : ” من يريد التعايش مع الأديان ( مرتد ) ومن يريد الطائفية ( مجاهد ) .. من يريد الوسطية ( منافق ) ومن يريد التشدد ( ثابت ) .. نسأل الله سبحانه الثبات على الحق ” .