نشرت شقيقة الفنان المصري ” أحمد داش ” البلوجر المصرية ” دينا داش ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام في أحدث ظهور لها من شهر العسل التي تقضيه مع زوجها بجزر المالديف .

فظهرت دينا داش في إحدى الصور وهي مستلقية على حافة يخت في عرض البحر وتحيط بها الدلافين .. وفي صورة أخرى ظهرت وهي على شاطئ البحر تستمتع بلحظات الغروب .

كما نشرت صورة لها برفقة زوجها ” محمود أبو الغيط ” وهما يقفان وسط الأشجار وكتبت في تعليقها عليها : ” إلى آخر عمري ” .

يذكر أن دينا داش كانت قد احتفلت بزواجها يوم الخميس الماضي في أحد فنادق القاهرة الكبرى .. وتصدر حفل الزفاف ومشاهده تريند مواقع التوصل الاجتماعي .