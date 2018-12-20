الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. الملكة رانيا تحتفل بالاعياد وتوجه هذه الرسالة

شاهد.. الملكة رانيا تحتفل بالاعياد وتوجه هذه الرسالة

بواسطة -
0 38
الملكة رانيا تضيء شجرة الميلاد

الملكة رانيا تضيء شجرة الميلاد

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبد الله عبر حسابها على “إنستغرام” صورة فريدة جمعتها وأفراد الأسرة الملكية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء لمناسبة نهاية العام وحلول العام الجديد قريباً. وتوجهت من خلالها برسالة لمتابعيها وكتبت: “عسى أن تستهلوا العام الجديد مغمورين بنعم الله وفي قلبكم أمل بغد تتحقق فيه أمانيكم”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

عسى أن تستهلوا العام الجديد مغمورين بنعم الله وفي قلبكم أمل بغد تتحقق فيه أمانيكم #حب #الأردن #حب_الأردن May we greet the New Year with gratitude for all our blessings and hope for a better tomorrow #Love #Jordan #LoveJO

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on

وكانت الملكة رانيا قد شاركت، منذ بضعة ايام، في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الفحيصة حيث قالت: ‘جلالة سيدنا اوصاني ان اعيد عليكم جميعا هو وحسين وايمان وسلمى وهاشم.. الله يديم المحبة والفرحة وراحة البال وانشاء الله تحتفلون دائما بين احبائكم.. جميع الاردنيين فرحين عندما نحتفل معا’.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.