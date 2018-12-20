شاهد.. الملكة رانيا تحتفل بالاعياد وتوجه هذه الرسالة

نشرت الملكة الأردنية رانيا العبد الله عبر حسابها على “إنستغرام” صورة فريدة جمعتها وأفراد الأسرة الملكية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء لمناسبة نهاية العام وحلول العام الجديد قريباً. وتوجهت من خلالها برسالة لمتابعيها وكتبت: “عسى أن تستهلوا العام الجديد مغمورين بنعم الله وفي قلبكم أمل بغد تتحقق فيه أمانيكم”.

وكانت الملكة رانيا قد شاركت، منذ بضعة ايام، في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة الفحيصة حيث قالت: ‘جلالة سيدنا اوصاني ان اعيد عليكم جميعا هو وحسين وايمان وسلمى وهاشم.. الله يديم المحبة والفرحة وراحة البال وانشاء الله تحتفلون دائما بين احبائكم.. جميع الاردنيين فرحين عندما نحتفل معا’.

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