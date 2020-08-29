كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية عن العثور على سيدة مختلة عقليا محتجزة في قفص منذ 25 عاما بقرية نائية في الفلبين .

حيث عثرت عليها سيدة تدعى ” جيده كوراشا ناكينز ” التي كانت تتجول في مقاطعة سيبو وكانت تظن أن هذه المرأة التي يطلق عليها سكان القرية إسم ” مانول ” بإنها عالقة إلا إنها أدركت بعد ذلك أنها تعاني من مرض عقلي .

وأخبر السكان المحليين ناكينز بإنهم أبقوا المرأة محبوسة لمدة ربع قرن بعد وفاة والدتها ومغادرة والدها فيما يتناوب الجيران على إحضار طعامها .

فكانت مانول تعيش بمفردها بعد وفاة والدتها وانتقال والدها إلى بلد آخر للعمل وبعدها قرر الجيران جمع أموال لبناء قفص صغير لها من الأسمنت مع بوابة معدنية بعد أن صدمتها شاحنة عابرة خشية أن تتعرض مرة أخرى لخطر يصيبها .

وقالت جيده كوراشا ناكينز في تعليقها على هذا الأمر : ” أردت أن أعرف سبب وضعها داخل قفص مثل الحيوان .. حتى لو بدا أنها لا تفهم ما يحدث حولها فهي لا تستحق تلك الحياة ” .

وتابعت : ” آمل أن يساعدها شخص ما لأن وضعها سيئ للغاية ويجب على المسئولين المحليين أن يفعلوا شيئا .. إنها بحاجة إلى عناية طبية ” .