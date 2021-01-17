تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

وبعد انتشاله عمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

ورصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.

#فيديو



• عمليات خفر السواحل والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بنقل الحوت لميناء الشويخ لانتشاله



• بالتعاون مع بلدية الكويت لاستكمال اجراءات نقله



• استكمالاً للبلاغ الوارد بشأن وجود حوت نافق بمنطقة الحيشان #الهيئةالعامةللبيئة#هيئة_البيئة #البيئة #الكويت pic.twitter.com/SoOqk1mgjV — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 16, 2021

وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى (19 أ) بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

ويبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.