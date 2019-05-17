شاهد.. باحث جزائري يثير الجدل: “الصوم اختياري وليس اجباريا في القرآن”

أثارت فتوى عن صوم رمضان ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أفتي بها أكاديمي جزائري بأن صوم رمضان ليس إجباريا.

وكان سعيد جاب الخير” الباحث الإسلامي الجزائري المتخصص في التصوف الإسلامي قد أفتى بأن صوم رمضان ليس إجباريا، بل هو اختيارى حتى على المستطيع.

وأضاف جاب الخير في مقابلة نلفزيونية تم تداولها بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بأن آية الصيام في القرآن، في سورة البقرة تقول” وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين”، حيث تؤكد هذه الآية أن الإنسان المطيق مخير في الفطر.

وأكد أنني أرى كباحث إسلامي أن الصيام وفق بدايته في التشريع أنه شرع على الاختيار وليس على الإجبار.