خرجت الناشطة السعودية ” هند القحطاني ” بتصريحات مثيرة للجدل تحدثت فيها عن الحجاب من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” .

حيث تلقت سؤالا من متابعة لها قالت فيه : ” هند ممكن يعنى نشوفك بحجاب … أحس شكلك حلو بحجاب تحجبي وورينا ” .

لترد هند القحطاني على ذلك نافية حدوثه وأكدت أن فكرة ارتدائها للحجاب أشبه بالمستحيل .. فقالت : ” طول عمري متغطية لأول مرة انزع العباءة وغطاء الوجه لما جيت هنا أمريكا ..فلا يمكن أن تريني لاحقا بالحجاب ” .

وتابعت : ” هي القناعات تتغير بس أنا حاليا بقول لا مستحيل ألبس حجاب ” .

وأضافت : ” أغلب النساء العربيات 98% من النساء المسلمات العربيات غير المحجبات كاذبات المشهورات طبعا ” .

واستكملت هند القحطاني : ” لما يجون وسائل الإعلام ويقولون لها ممكن تتحجبين تقول إن شاء الله أنا أفكر أني أتحجب ادعولي بالهداية ادعولي يا مشاهدين ادعيلى يا المذيعة بالهداية كذابات منافقات عشان يشتهرون ” .