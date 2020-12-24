تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدون الموضة الإماراتي المثير للجدل بدر خلف ظهر فيه وهو يبكي على خبر وفاة مشهور سناب شات القطري جابر ال مسعود.

وظهر بدر خلف في الفيديو متأثرا وهو يقول “ما ادري اش اقول ما ادري اش اسوي الله يرحمه”.

وقد اثار الفيديو تفاعلا بين الناشطين فقد شكك بعضهم في بكائه واتهموه بالتمثيل بينما دعا له اخرون بالهداية.

وفجعت الوفاة المفاجئة للشاب جابر آل مسعود، 27 عاما، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في قطر متابعيه، حتى تصدر هاشتاغ (جابر ال مسعود في ذمة الله) أكثر الوسوم تداولا على تويتر في قطر وكذلك السعودية.

وعرف جابر بين أوساط الشباب الخليجي- خاصة القطري والسعودي- من خلال فيديوهاته على موقع “سناب شات”.