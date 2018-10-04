شاهد بعد أن تعثرت بخريطة عائمة في ليفربول.. ماذا فعلت مذيعة نشرة طقس في أحد مساعديها !

تسببت مذيعة بريطانية متخصصة في الطقس، في إسقاط أحد مساعديها في بحيرة بـ “ليفربول”.

وكانت المذيعة البريطانية “أليسون هاموند” تقدم تقدم النشرة من ألبيرت دوك في ليفربوك على الهواء مباشرة من خريطة عائمة.

ولكن خلال محاولة أليسون القفز من اسكتلندا إلى أيرلندا الشمالية على الخريطة المائية فقدت توازنها.

وعندما حاول مساعديها أن يمسكوا بها قامت بدفع أحدهم ليسقط في المياه .

ودخل المشاهدين الذين كانوا متواجدين بالقرب من موقع التصوير في نوبة ضحك .

وكان الجزء الأول الذي تم بثه في وقت سابق من العرض قد تم دون حدوث أي عوائق ، ولكن بعد أن بدأت أليسون في تحريك الخريطة حدثت المفاجأة.