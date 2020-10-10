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نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” للإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” خلال تقديمها لإحدى حلقات برنامجها .

والتي ظهرت به فجر السعيد وهي تبكي على الهواء أثناء حديثها عن وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ ” صباح الأحمد الجابر الصباح ” .

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الفيديو : ” تأثر السيدة فجر السعيد أثناء حديثها عن المرحوم باإذن الله الأمير صباح الأحمد الله يرحمه و يغفر له .. دموعج غالية يا أم عثمان وما انزلت إلا على غالي وغالي وايد ” .



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تعليق واحد

  1. الله يرحمه…..
    بالنسبة لهذه الفجور أراها من أقذر الإعلاميات ……
    !!

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