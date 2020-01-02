شاهد.. بكاء وصراخ فتاة مصرية بعد تعرضها للتحرش الجماعي في ليلة رأس السنة

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق حادثة تحرش جماعي تعرضت لها فتاة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر، أثناء احتفاﻻت رأس السنة.



وبحسب المقطع المنتشر؛ يظهر عشرات الشبان وهو يقتربون من الفتاة محاولين التحرش بها، فيما يحاول البعض حمايتها، وسط صراخها وبكائها. وفي نهاية المقطع ينجح بعض الشبان في إنقاذها ووضعها في سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة، وسط مطالبات بالقبض على الفاعلين.