باشرت العتبة العلوية في النجف، في العراق، بتزيين مرقد الامام علي، استعدادا لعيد الغدي الذي يصادف اليوم الجمعة.

يذكر أن العتبة العلوية كانت قد اعتذرت، في الثاني من اب الحالي، عن إقامة “مهرجان عيد الغدير التاسع” هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وعيد الغدير هو عيد يحتفل به المسلمون الشيعة يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين من بعده حسب نص الحديث، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ “غدير خم” سنة 10 هـ.