شاهد.. تقرير يفجر مفاجأة عن أصول اللاعب المصري الشهير محمد صلاح

فجر تقرير مصور، مفاجأة عن أصول اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، والتي تعود إلى قبيلة “بادبيان” التي تسكن محافظة حضرموت في اليمن.



وأوضح التقرير، أن الاسم الكامل للاعب محمد صلاح، هو “محمد صلاح حامد محروس الغالي سالم مبارك سليمان عمر بادبيان”، مؤكدًا أن قبيلة “بادبيان” يمنية. وأشار إلى أن القصة بدأت عندما تزوج الغالي سالم مبارك بادبيان امرأة من قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية في مصر.

وأضاف التقرير: أن الغالي سالم أنجب “محروس حسن حسنين إيمان وردة، وهو الجد الثاني للأسطورة الكروية محمد صلاح الذي أنجب حامد جد محمد صلاح”.