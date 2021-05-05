وثَّق مقطع فيديو نشره مراسل هيئة البث الإسرائيلية “كان”، على حسابه في “تويتر”، وصلة رقص بين جنديتين إسرائيليتين واثنين من أفراد الجيش المصري، وذلك على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة..
وظهر في مقطع الفيديو الذي أعادت صفحة “إسرائيل في أيرلندا” تغريده، الجنود الأربعة وهم يرقصون على وقع أغنية تؤديها فرقة “A-WA” المؤلفة من ثلاث شقيقات إسرائيليات، من أصول يمنية.
كما بدا في المقطع التناغم الواضح بين الجنود حيث كانوا يؤدون حركات متطابقة في وقت تسمع بالخلفية كلمات الأغنية التي تحمل اسم “حبيب قلبي”، وتؤديها المغنيات باللهجة “اليهويدية-العربية”، على حد قول صفحة “إسرائيل في أيرلندا”.