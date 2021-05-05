وثَّق مقطع فيديو نشره مراسل هيئة البث الإسرائيلية “كان”، على حسابه في “تويتر”، وصلة رقص بين جنديتين إسرائيليتين واثنين من أفراد الجيش المصري، وذلك على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة..

وظهر في مقطع الفيديو الذي أعادت صفحة “إسرائيل في أيرلندا” تغريده، الجنود الأربعة وهم يرقصون على وقع أغنية تؤديها فرقة “A-WA” المؤلفة من ثلاث شقيقات إسرائيليات، من أصول يمنية.

Israeli and Egyptian soldiers have the moves!



Soundtrack: https://t.co/Xiu0WUptpg

Israeli band A-Wa's "Habib Galbi". Yemenite sisters singing in Judeo-Arabic.pic.twitter.com/xcITWTSaB4 — Israel in Ireland (@IsraelinIreland) May 4, 2021

كما بدا في المقطع التناغم الواضح بين الجنود حيث كانوا يؤدون حركات متطابقة في وقت تسمع بالخلفية كلمات الأغنية التي تحمل اسم “حبيب قلبي”، وتؤديها المغنيات باللهجة “اليهويدية-العربية”، على حد قول صفحة “إسرائيل في أيرلندا”.