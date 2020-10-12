انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة من الذعر والهلع شهدتها محكمة شمال الجيزة بشارع السودان في القاهرة بعد عثور أحد العاملين داخل المحكمة على جسم غريب .

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة إخلاء ساحة المحكمة من الأشخاص المتواجدين فيها تحسبا لأي خطر يهدد حياتهم بعد الاشتباه في وجود قنبلة .

وكشفت وسائل إعلام مصرية إنه تم استدعاء خبراء المفرقعات من جانب أجهزة الأمن لفحص هذا الجسم الغريب وتمشيط المنطقة بعد إخلاء المحكمة .

كما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا تخوفا من وجود قنبلة .. وبالانتقال والفحص تبينت سلبية البلاغ .