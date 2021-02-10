أعلنت الأميرة ” يوجيني ” حفيدة الملكة إليزابيث عن إستقبالها لطفلها الأول من زوجها ” جاك بروكسبانك ” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة ليد الأميرة يوجيني ويد زوجها وهما يمسكان بيد طفلهما .. واكتفت بوضع قلوب باللون الأزرق في تعليقها على الصورة في إشارة منها إلى أن جنس الطفل هو ذكر .

وكان قد أعلن قصر باكنجهام في بيان له أن الأميرة يوجيني وضعت طفلها يوم أمس الثلاثاء الموافق 9 فبراير في مستشفى بورتلاند وسط لندن .

وأكد البيان على أن الأم والطفل بصحة جيدة وأن عملية الولادة حصلت بشكل سهل للغاية .. إلا أنه لم يتم ذكر أي معلومة حول الإسم الذي تم اختياره للطفل الملكي الجديد .