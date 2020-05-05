انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس الإثنين مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” حليمة بولند ” خلال ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية .

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو خلال اللقاء وهي تحث المشاهدين على الانتظام في الصلاة والمواظبة عليها .

وأكدت على أهمية ذلك خاصة في حال إذا أخد الله أمانته ستكون بخير ما دام الشخص كان مواظبا على جميع الفروض .

وتابعت : ” طول ما أنا كل يوم أصلي واحط جبهتي على السجادة واسجد أقول إن شالله لو الله تولاني وأخذ أمانته أنا بخير .. أنا ما بدي اتفلسف دينيا والصلاة عماد الدين الناس كلها عارفين ” .

وأضافت : ” لكن فعلا الصلاة راحة يجهلها تاركو الصلاة .. وأنا ما بدي أعطي محاضرة دينية أنا بالعكس إنسانة متحررة ومنفتحة في الحياة ” .

وتفاعل المتابعون الذين تداولوا مقطع الفيديو بشكل واسع بتعليقاتهم التي انقسمت بين من أعربوا عن استيائهم من حديثها .. فجاءت التعليقات مثل : ” اخرتها حليمه تنصحنا الله يعدي ٢٠٢٠ على خير ” .

والبعض الآخر أثنى على حديثها وأكد على اتفاقه مع فحوى كلامها بشكل تام موضحين أن على الشخصيات العامة واجب توعية الجماهير .