قال الشيخ خالد الجندى إن الفقر ليس بالأمر الممدوح، بل أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه، وكان يقول “اللهم أعوذ بك من الفقر والكفر”، موضحاً أن النبى جعل الفقر فى مقابل الكفر .

كلام خالد الجندي جاء ردا على سؤال ان كان الاسلام قد ذم الغنى، في برنامج “لعلهم يفقهون” الذي يقدمه مع الشيخ رمضان عبد المعز عبر قناة “دي اي سي”،، حيث قال “فتاوى الفقر ما بقولهاش غير ناس فقر ” وتابع “في ناس كده الفقر له ناسه وهو عارفهم حتى لو ماتوا دور على خلفهم.. الفقر ده هواية عند البعض”.

وأضاف الجندى أنه فى بعض الفترات من تاريخ مصر كان هناك شيطنة للأغنياء ويجملون الفقر من أجل نفاق الجماهير، رغم أن الفقر ليس ممدوح وكان يستعيذ منه النبى محمد صلى الله عليه وسلم وقال.

وتحدث الجندي عن ما وصفه بـ “شيطنة الاغنياء”، والتي قال انها تصب في لصالح السواد الاعظم من نفاق الجماهير الذي نحن مطالبين ان نكلهم علشان يهدوا وبقوا مبسوطين فنمدح لهم الفقر.

وشدد “الجندى”، على أن الإسلام لا يحارب الفقراء بل ينحاز إليهم ولكنه يحارب الفقر وحث الأغنياء على الإنفاق فى سبيل الله عز وجل وإطعام الطعام وعمل الخير، بالإضافة إلى أنه حذر من الإسراف والتبذير.