نشر مواطن مصري يدعى ” مصطفى حسن ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يوثق من خلاله مشاجرة وقعت بين زوجته وبين مجموعة من السيدات في إحدى القرى السياحية .

حيث كانت زوجته متواجدة بحمام السباحة مرتدية المايوه الشرعي المعروف ب ” البوركيني ” ثم جاءت بعض السيدات اللاتي رفضن نزولها حمام السباحة بهذا الزي واصفين إياه بإنه ” شكله وحش ” وغير ملائم للنزول في تلك الأماكن التي يرتدي فيها أغلب المتواجدين المايوه البيكيني .

وكتب مطصفى حسن في تعليقه على الفيديو : ” طبعا كل الناس اللي عرفانى عارفة إنى مش بتكلم أو بعلق كتير على حاجة .. بس حصلت معايا النهاردة مشكلة أنا شايف إنها مينفعش نسكت عليها عشان دى هتكون مثال لنا ولأخواتنا وزوجاتنا ولأجيال ورانا كتير ولازم الناس دى تتغير ويكون لها عقاب زي ما ابتدينا نتغير ونغير عقول ناس كتير ومرضى كتير فى مجتمعنا ده ” .

وتابع : ” فى مثال واقعى حصل لمراتى النهاردة وأنا معاها فى البوول فى ستيلا الساحل لقيت سكان جايين يقولولها وإحنا فى الماية مينفعش تنزلى باللبس ده أو بالمايوه ده .. قالت ليه بكل إستغراب وخوف كما لو كانت عملت حاجة غلط ” .

وأضاف : ” واحدة عندها شاليه زيها زي أى حد وييجى ناس يقولولها اخرجى عشان إنتى لابسة مايوه شرعى ومضايقة عيوننا بيه .. هنا كله لابس بيكينى أو وان بيس وطبعا عشان ناس متتطلعش تقول ستيلا ونربط مسيحيين معانا أحب اقولك إن فيه بنات وشباب زي الورد مسيحين أكتر من مسلمين و كلهم واحد كانوا بيدافعوا عن مراتى وبيقولوا للناس دي إنتو مرضى ” .

واستكمل : ” أنا شايف اللي حصل ده عنصرية زيهم زى اللي بيقولوا للي لابسة لبس قصير ماتلبسيش وأكيد دول اللي برده عندهم عنصرية اللون والدين .. ياريت كل واحد يبقى فى حاله إحنا فى 2020 يا ناس كفاية جهل ” .