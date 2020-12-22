أثار الاعلامي السعودي داوود الشريان الجدل بسبب احد مقاطع برنامجه “تحدى العائلات” الذي يذاع على قناة “أم بي سي” والذي تحدث فيه باسلوب فكاهي عن البيض والارانب والمرأة.

ويظهر داوود الشريان في مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستعرض اجابات متسابقة حول سؤال “غير الطيور اذكر حيوان يفقس من البيضة؟” والتي اجابت بـ “ارنب”.

وقد اثارت هذه الاجابة دهشة داوود الشريان الذي قال “ارنب يطلع من البيضة؟” وتابع “تعرفين ان الارانب هي اكثر شبه بالانسان في هذا الموضوع يعني اكثر شبه بالمرأة في هذا الموضوع”.

هذا البرنامج التلفزيوني إلى الطريق المنحدرة..! pic.twitter.com/d8c0Fu8Ki7 — يوسف بن علي الفايز (@yaf13) December 22, 2020

ولم يكتف الشريان بذلك بل أضاف “الا اذا الحريم يفقسون” ثم قال “تخيلي الرجال داخل على حرمة يلاقيها قاعدة على البيض حيفتك منها 45 يوم”.

يذكر أن فكرة برنامج الشريان الذي يعد نسخة عربية من الأمريكي Family Feud، تعتمد على تنافس عائلتين عبر الإجابة على أسئلة عملية واجتماعية، ومدى مطابقتها مع نتيجة استطلاعات للرأي العام أعدت خصيصا للبرنامج.