شاهد.. رجل دين شيعي يثير الجدل باعتذاره عن “الصورة الموبؤة للمرأة اللبنانية”!

أثار رجل الدين الشيعي سامي خضرا، موجة غضب وتنديد واسعة بسبب اعتذاره عن الصورة التي ظهرت بها المرأة اللبنانية في المظاهرات الاخيرة.

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واعتبر سامي خضرا، في برنامج على قناة الكوثر الإيرانية، إن نزول النساء إلى الشوارع للمطالبة برحيل الفساد أعطى “صورة سيئة موبؤة” عن المرأة اللبنانية.

كلام رجل الدين جاء أثناء حديثه عن رغبة من الرجال العرب بالزواج من اللبنانيات بسبب اشتهار لبنان بأنه بلد “المقاومة”، وحزب الله وزعيمه حسن نصر الله!.

ولم يتردد الشيخ في تقديم اللبنانيات، خلال البرنامج، في صورة “السلعة المرغوبة للزواج”، بعدما افترض نجاح مشروع أي مكتب لتزويجهن.

خضرا يقول ان عربا يريدون الزواج من لبنانيات لأن لبنان "بلد نصرالله".

بحسبه لا قيمة لللبنانيات سوى أنهن سلعة للزواج ليس لذواتهن بل بسبب نصرالله.

وقوله إن صورة المرأة في الاحتجاجات "موبوئة"،فالحقيقة أن اللبنانيات جريئات وسينتزعن حقوقهن برغم أفكارك وأفكار أمثالك الموبوئة الرجعية https://t.co/eeDFgaOKvS — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) November 21, 2019

ومن ردود الفعل المستنكرة كتبت الصحافية ديانا مقلد عبر في حسابها على توتير كلام الشيخ قائلة “الحقيقة أن اللبنانيات جريئات وسينتزعن حقوقهن برغم أفكارك وأفكار أمثالك الموبوءة الرجعية”

كما تفاعلت الاعلامية اماني جحا مع كلام الشيخ قائلة: “عندك كتالوج معين نعممو عالاخوات بالساحة حتى ما تضطر تعتذر للإخوان العرسان العرب؟”.